2019-02-14T17:05:31+03:00
Происшествия

В Саратове сливавшие по ночам бензин воры избили заставших их очевидцев

Домофон запечатлел драку похитителей бензина с местными жителями [видео]
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Драка на улице Антонова с похитителями бензинаДрака на улице Антонова с похитителями бензина
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Камера сервиса «Безопасный дом» запечатлели ночную драку у дома №10 на улице Антонова в Ленинском районе Саратова. Происшествие имело место в конце января.

Встроенная в домофон видеокамера запечатлела, как мимо подъездов снуют двое парней с закрытыми платками лицами, со шлангом и канистрой в руках. Они сливали бензин из машин местных жителей.

После этого криминальная пара решила передохнуть у подъезда. Их действия заметили местные жители и подошли разобраться.

Все началось с замечаний о плохом поступке, а потом один из мужчин ударил вора.

Между парнями завязалась минутная драка. В результате сливавшие бензин преступники избили местных жителей и оставили их лежать у подъезда, а сами скрылись.

Пострадавшие написали заявление в полицию по факту нападения.

Драка в Саратове с похитителями бензина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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