В Саратове сливавшие по ночам бензин воры избили заставших их очевидцев
Камера сервиса «Безопасный дом» запечатлели ночную драку у дома №10 на улице Антонова в Ленинском районе Саратова. Происшествие имело место в конце января.
Встроенная в домофон видеокамера запечатлела, как мимо подъездов снуют двое парней с закрытыми платками лицами, со шлангом и канистрой в руках. Они сливали бензин из машин местных жителей.
После этого криминальная пара решила передохнуть у подъезда. Их действия заметили местные жители и подошли разобраться.
Все началось с замечаний о плохом поступке, а потом один из мужчин ударил вора.
Между парнями завязалась минутная драка. В результате сливавшие бензин преступники избили местных жителей и оставили их лежать у подъезда, а сами скрылись.
Пострадавшие написали заявление в полицию по факту нападения.
Драка в Саратове с похитителями бензина.
ИСТОЧНИК KP.RU