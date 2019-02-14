В энгельсском троллейбусе ищут бомбу
Территория у ТЦ Лазурный оцеплена [фото]
В энгельсском троллейбусе ищут бомбуФото: Михаил ЕГОРОВ
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В Энгельсе Саратовской области ищут бомбу в троллейбусе.
Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, якобы в салоне троллейбуса №14 найден подозрительный пакет с проводами.
.Фото: Михаил ЕГОРОВ
На место срочно прибыли сотрудники полиции, врачи «скорой помощи», кинологи. Специалисты оцепили территорию, перекрыли движение по улице Горького и начали обследование.
.Фото: Михаил ЕГОРОВ
Также идет эвакуация из здания, который расположен рядом с остановкой, близлежащей парковки и ТЦ «Лазурный» на площади Ленина.
ИСТОЧНИК KP.RU