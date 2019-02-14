2019-02-14T17:15:11+03:00
Происшествия

В энгельсском троллейбусе ищут бомбу

Территория у ТЦ Лазурный оцеплена [фото]
Екатерина Семенова
Поделиться:
В энгельсском троллейбусе ищут бомбуВ энгельсском троллейбусе ищут бомбуФото: Михаил ЕГОРОВ
Изменить размер текста:

В Энгельсе Саратовской области ищут бомбу в троллейбусе.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, якобы в салоне троллейбуса №14 найден подозрительный пакет с проводами.

. Фото: Михаил ЕГОРОВ

.Фото: Михаил ЕГОРОВ

На место срочно прибыли сотрудники полиции, врачи «скорой помощи», кинологи. Специалисты оцепили территорию, перекрыли движение по улице Горького и начали обследование.

. Фото: Михаил ЕГОРОВ

.Фото: Михаил ЕГОРОВ

Также идет эвакуация из здания, который расположен рядом с остановкой, близлежащей парковки и ТЦ «Лазурный» на площади Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Радаев поручил оказать помощь семье погибшего от падения глыбы льда пенсионера
В Саратове сливавшие по ночам бензин воры избили заставших их очевидцев
Специализированные бригады альпинистов ежедневно очищают крыши домов
В Саратове трое вымогателей требовали у бизнесмена 350 тыс. рублей
У ершовца арестовали Toyota Corolla за кредитный долг
В Саратовскую область через госграницу пытались пробраться ВИЧ-инфицированные
Панков призвал московское руководство энергосбытовой компании сделать выводы о работниках на местах
Весь бытовой мусор Заводского района пойдет в переработку
В Саратовской области состоятся конкурентные аукционы по вывозу мусора
В саратовском детсаду заведующая приказала детям меньше спать
В Петровске реализуют инвестпроект по производству полимеров на 40 млн рублей
Два убежища САЗа вернут в собственность государства
Приставы заставили саратовца вернуть в магазин iPhone 7
В Саратове рабочие обанкротившегося предприятия получили 3,3 млн долга по зарплате
Арбитражный суд вернул в собственность государства часть помещений бывшего САЗа
В госпитале ветеранов войн поздравили воинов-интернационалистов
В Саратове мошенник обманул адвоката под следствием на 1,17 млн рублей