В энгельсском троллейбусе ищут бомбу

СЕГОДНЯ 16:55 2019-02-14T17:15:11+03:00

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В Энгельсе Саратовской области ищут бомбу в троллейбусе.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, якобы в салоне троллейбуса №14 найден подозрительный пакет с проводами.

На место срочно прибыли сотрудники полиции, врачи «скорой помощи», кинологи. Специалисты оцепили территорию, перекрыли движение по улице Горького и начали обследование.

Также идет эвакуация из здания, который расположен рядом с остановкой, близлежащей парковки и ТЦ «Лазурный» на площади Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU