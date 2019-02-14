Специализированные бригады альпинистов ежедневно очищают крыши домов
Следить за целостностью и нормативным состоянием кровельного покрытия - входит в обязанности управляющих компаний и других форм организаций, обслуживающих МКД. В случае отсутствия управления домом со стороны какой-либо организации, обязанность за его содержанием возлагается на самих собственников жилья.
Очистные мероприятия кровельного покрытия проводятся ежедневно спецбригадами альпинистов.
В связи с наступающей оттепелью крайне значимо поддерживать крыши домов в нормативном состоянии. Вовремя неликвидированный снежный покров и наледь могут привести как к обрушению кровельного покрытия, так и к его протеканию.
Всего в городе 3029 многоквартирных жилых домов со скатными крышами, на которых необходимо проводить очистные мероприятия.
Сегодня, 14 февраля, по информации обслуживающих МКД организаций, очистка крыш от снега, наледи и сосулек ведется на крышах 59 домов города, в частности по следующим адресам:
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- ул.Радищева, 25
- пр. Кирова, 46
- пр. Кирова, 50
- пр. Кирова, 48
- ул.Сакко и Ванцетти, 22
- ул.Вольская, 44
- ул.Яблочкова, 21
- ул.Яблочкова, 7
- ул.Дзержинского, 8
- ул.Астраханская, 81
- ул. им. 50 лет Октября, 120, 122, 124, 130,
- ул. Спартака, 1
- ул. Московское шоссе, 7
- ул. им. Щорса, 6, 11, 13
- ул. Большая Горная, 147/153
- ул. Большая Горная, 156/158
- Набережная Космонавтов, 4, 5, 6
- ул. Тулупная, 2 (с ул. Челюскинцев)
- ул. М. Расковой, 6,
- ул. Крымская, 3, 34 А
- ул. Тульская, 7, 9, 31
- 1-й Тульский пр., 12
- пр. Энтузиастов, 64
- ул. Интернациональный проезд, 7
- ул. Клочкова, 24
- ул. Вольская, 35
- ул. 2-я Садовая, 98
- ул. Астраханская, 40
- ул. 2-я Садовая, 2
- ул. Большая Садовая, 54
- 1-й проезд Клочкова, 11
- ул. 1-я Поперечная, 2
- ул. 2-я Садовая, 106 Б
- 2-й Магнитный пр.,42
- пр. Танкистов, 103, 199
- ул. Жуковского, 23, 24
- ул. 4-я Поперечная, 4
- ул. Аронова, 19
- ул. Гоголя, 49
- ул. Кутякова, 24
- ул. Артиллерийская, 3, 15, 7, 4
- пр. Танкистов, 64, 68, 73 А.
Всего осталось очистить 478 крыш, график очистки определен.
ИСТОЧНИК KP.RU