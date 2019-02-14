Специализированные бригады альпинистов ежедневно очищают крыши домов

СЕГОДНЯ 16:47 2019-02-14T16:48:37+03:00

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Следить за целостностью и нормативным состоянием кровельного покрытия - входит в обязанности управляющих компаний и других форм организаций, обслуживающих МКД. В случае отсутствия управления домом со стороны какой-либо организации, обязанность за его содержанием возлагается на самих собственников жилья.

Очистные мероприятия кровельного покрытия проводятся ежедневно спецбригадами альпинистов.

В связи с наступающей оттепелью крайне значимо поддерживать крыши домов в нормативном состоянии. Вовремя неликвидированный снежный покров и наледь могут привести как к обрушению кровельного покрытия, так и к его протеканию.

Всего в городе 3029 многоквартирных жилых домов со скатными крышами, на которых необходимо проводить очистные мероприятия.

Сегодня, 14 февраля, по информации обслуживающих МКД организаций, очистка крыш от снега, наледи и сосулек ведется на крышах 59 домов города, в частности по следующим адресам:

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- ул.Радищева, 25

- пр. Кирова, 46

- пр. Кирова, 50

- пр. Кирова, 48

- ул.Сакко и Ванцетти, 22

- ул.Вольская, 44

- ул.Яблочкова, 21

- ул.Яблочкова, 7

- ул.Дзержинского, 8

- ул.Астраханская, 81

- ул. им. 50 лет Октября, 120, 122, 124, 130,

- ул. Спартака, 1

- ул. Московское шоссе, 7

- ул. им. Щорса, 6, 11, 13

- ул. Большая Горная, 147/153

- ул. Большая Горная, 156/158

- Набережная Космонавтов, 4, 5, 6

- ул. Тулупная, 2 (с ул. Челюскинцев)

- ул. М. Расковой, 6,

- ул. Крымская, 3, 34 А

- ул. Тульская, 7, 9, 31

- 1-й Тульский пр., 12

- пр. Энтузиастов, 64

- ул. Интернациональный проезд, 7

- ул. Клочкова, 24

- ул. Вольская, 35

- ул. 2-я Садовая, 98

- ул. Астраханская, 40

- ул. 2-я Садовая, 2

- ул. Большая Садовая, 54

- 1-й проезд Клочкова, 11

- ул. 1-я Поперечная, 2

- ул. 2-я Садовая, 106 Б

- 2-й Магнитный пр.,42

- пр. Танкистов, 103, 199

- ул. Жуковского, 23, 24

- ул. 4-я Поперечная, 4

- ул. Аронова, 19

- ул. Гоголя, 49

- ул. Кутякова, 24

- ул. Артиллерийская, 3, 15, 7, 4

- пр. Танкистов, 64, 68, 73 А.

Всего осталось очистить 478 крыш, график очистки определен.

ИСТОЧНИК KP.RU