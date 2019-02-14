В Саратовскую область через госграницу пытались пробраться ВИЧ-инфицированные
В Саратовской области сотрудники УФСБ задержали двух иностранцев с запретом на въезд, которые пытались пересечь границу РФ. Им не разрешали въехать из-за наличия множества судимостей, совершенных на территории России.
- В отношении нарушителей возбудили уголовное дело за незаконное пересечение и заключили под стражу. Также было установлено, что в РФ они прибыли для совершения преступлений, а также у задержанных ВИЧ и гепатит С, — сообщили «КП-Саратов» в региональном УФСБ.
В управлении просят жителей приграничных районов обращать внимание на подозрительных незнакомцах на территории населенных пунктах и при подозрении звонить в полицию и пограничную службу.
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ИСТОЧНИК KP.RU