2019-02-14T16:40:44+03:00
Общество

Панков призвал московское руководство энергосбытовой компании сделать выводы о работниках на местах

Депутат возмутился высказываниями директора энергетической компании
Екатерина Семенова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Депутат Государственной думы России Николай Панков опубликовал в телеграм-канале «Пара слов» очередной пост.

- Глупость это или хамство, когда директор энергосбытовой компании обещает преследовать должников до самого ада? Это значит до смерти? Так это угроза жизни человеку? Считаю, правоохранителям нужно разобраться. Угрожать до смерти, не думаю что это главный лозунг федерального руководства компании. Есть над чем кадровикам задуматься. Если есть вопросы — их нужно решать законным путем.

Во-первых, признайте сами, что население, несмотря на трудности, платит исправно. Другое дело, что их деньги не всегда доходят до поставщиков из-за недобросовестных УК. И отмечу, малообеспеченные граждане, как правило, самые ответственные. Откуда же такая боязнь пойти людям навстречу и желание их запугать судами и правоохранительными органами?

Напомню, что государственная политика сейчас, наоборот, направлена на поддержку малообеспеченных категорий населения. Государственной думой приняты важные законодательные решения: в счет долгов нельзя будет списать со счетов пенсии, пособия и другие социальные выплаты. Будет снижено кредитное бремя для людей, взявших ипотеку. И, кстати, обсуждается введение наказания за оскорбительные высказывания ответственных лиц в адрес граждан. Об этом, думаю, надо помнить руководству энергетиков в Москве. Чтобы сделать выводы о работе своих подчиненных на местах. И их отношении к людям, — написал Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мэр Саратова снова поехал в час пик на трамвае
Бомбы в энгельсском троллейбусе не оказалось
К троллейбусу с подозрительным пакетом в Энгельсе прибыли саперы
Радаев поручил оказать помощь семье погибшего от падения глыбы льда пенсионера
В Саратове сливавшие по ночам бензин воры избили заставших их очевидцев
В энгельсском троллейбусе ищут бомбу
Специализированные бригады альпинистов ежедневно очищают крыши домов
В Саратове трое вымогателей требовали у бизнесмена 350 тыс. рублей
У ершовца арестовали Toyota Corolla за кредитный долг
В Саратовскую область через госграницу пытались пробраться ВИЧ-инфицированные
Весь бытовой мусор Заводского района пойдет в переработку
В Саратовской области состоятся конкурентные аукционы по вывозу мусора
В саратовском детсаду заведующая приказала детям меньше спать
В Петровске реализуют инвестпроект по производству полимеров на 40 млн рублей
Два убежища САЗа вернут в собственность государства
Приставы заставили саратовца вернуть в магазин iPhone 7
В Саратове рабочие обанкротившегося предприятия получили 3,3 млн долга по зарплате
Арбитражный суд вернул в собственность государства часть помещений бывшего САЗа
В госпитале ветеранов войн поздравили воинов-интернационалистов
В Саратове мошенник обманул адвоката под следствием на 1,17 млн рублей