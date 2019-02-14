Панков призвал московское руководство энергосбытовой компании сделать выводы о работниках на местах

СЕГОДНЯ 16:28 2019-02-14T16:40:44+03:00

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Депутат Государственной думы России Николай Панков опубликовал в телеграм-канале «Пара слов» очередной пост.

- Глупость это или хамство, когда директор энергосбытовой компании обещает преследовать должников до самого ада? Это значит до смерти? Так это угроза жизни человеку? Считаю, правоохранителям нужно разобраться. Угрожать до смерти, не думаю что это главный лозунг федерального руководства компании. Есть над чем кадровикам задуматься. Если есть вопросы — их нужно решать законным путем.

Во-первых, признайте сами, что население, несмотря на трудности, платит исправно. Другое дело, что их деньги не всегда доходят до поставщиков из-за недобросовестных УК. И отмечу, малообеспеченные граждане, как правило, самые ответственные. Откуда же такая боязнь пойти людям навстречу и желание их запугать судами и правоохранительными органами?

Напомню, что государственная политика сейчас, наоборот, направлена на поддержку малообеспеченных категорий населения. Государственной думой приняты важные законодательные решения: в счет долгов нельзя будет списать со счетов пенсии, пособия и другие социальные выплаты. Будет снижено кредитное бремя для людей, взявших ипотеку. И, кстати, обсуждается введение наказания за оскорбительные высказывания ответственных лиц в адрес граждан. Об этом, думаю, надо помнить руководству энергетиков в Москве. Чтобы сделать выводы о работе своих подчиненных на местах. И их отношении к людям, — написал Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU