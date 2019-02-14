2019-02-14T16:38:09+03:00
Недвижимость

Весь бытовой мусор Заводского района пойдет в переработку

В апреле на окраине города заработает новый мусоросортировочный комплекс
Александр Уриевский
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Мусоросортировочный комплекс уже готов к работеМусоросортировочный комплекс уже готов к работеФото: Александр Уриевский
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Администрация Саратова 14 февраля продемонстрировала представителям «Молодежки ОНФ» и члену Центрального штаба этой организации Игорю Кастюкевичу новый комплекс по сортировке и первичной обработке твердых бытовых отходов на окраине Заводского района.

Этот мусоросортировочный завод сможет пропускать через себя до 80 тыс. тонн отходов в год. Он рассчитан на обслуживание жителей Заводского района, его за федеральные деньги построили для МУП «Дорожник», обошелся комплекс 99 млн рублей. Сейчас МУП получает лицензию на право сортировки отходов и набирает персонал — здесь будут работать 52 человека.

Мусоросортировочный комплекс уже готов к работе Фото: Александр Уриевский

Мусоросортировочный комплекс уже готов к работеФото: Александр Уриевский

С 15 апреля весь мусор Заводского района будет не просто складироваться на карты полигона, а сортироваться, прессоваться и представляющая ценность часть отправляться на переработку.

Комплекс будет работать в любом случае, как заверил зампредседателя комитета по ЖКХ Саратова Дмитрий Кириллов, даже если МУП «Дорожник» не выиграет конкурс на вывоз мусора, который проводится сейчас Региональным оператором.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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