Весь бытовой мусор Заводского района пойдет в переработку
Администрация Саратова 14 февраля продемонстрировала представителям «Молодежки ОНФ» и члену Центрального штаба этой организации Игорю Кастюкевичу новый комплекс по сортировке и первичной обработке твердых бытовых отходов на окраине Заводского района.
Этот мусоросортировочный завод сможет пропускать через себя до 80 тыс. тонн отходов в год. Он рассчитан на обслуживание жителей Заводского района, его за федеральные деньги построили для МУП «Дорожник», обошелся комплекс 99 млн рублей. Сейчас МУП получает лицензию на право сортировки отходов и набирает персонал — здесь будут работать 52 человека.
Мусоросортировочный комплекс уже готов к работеФото: Александр Уриевский
С 15 апреля весь мусор Заводского района будет не просто складироваться на карты полигона, а сортироваться, прессоваться и представляющая ценность часть отправляться на переработку.
Комплекс будет работать в любом случае, как заверил зампредседателя комитета по ЖКХ Саратова Дмитрий Кириллов, даже если МУП «Дорожник» не выиграет конкурс на вывоз мусора, который проводится сейчас Региональным оператором.
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ИСТОЧНИК KP.RU