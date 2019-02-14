В Саратовской области состоятся конкурентные аукционы по вывозу мусора

СЕГОДНЯ 16:13 2019-02-14T16:23:33+03:00

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Сегодня, 14 февраля, завершена подача заявок на участие в аукционах по определению операторов по вывозу твердых коммунальных отходов.

Аукционы объявлены Региональным оператором Саратовской области по обращению с ТКО, этап подтверждения заявок на участие прошли пять мусоровывозящих компаний. Предмет аукционов — право предоставлять услугу по вывозу ТКО в Саратове и 19 муниципальных районах, где совокупно проживают более 1 млн 850 тыс. человек. Территория разделена на 11 лотов, торги по каждому лоту будут конкурентными, поскольку на них заявилось два и более участников. Формат проведения отбора предполагает снижение цены для победы в аукционе при соблюдении документально утвержденного качества работы мусоровывозящей компании. Подобный подход позволяет добиться минимальной стоимости услуг вывоза ТКО для потребителей. Результаты аукционов будут официально подведены в марте.

- Персональная и четко нормированная ответственность мусоровывозящей компании за качество вывоза ТКО теперь закреплена в аукционной документации. Мусоровывозящие компании должны понимать, что обращение с ТКО — это коммунальная услуга, а качество вывоза является для населения основным показателем работы отрасли в целом. Поэтому мы документально разграничили зону ответственности всех участников рынка, — заявил директор Регоператора Михаил Андреев.

Он напомнил, что в Саратове был создан прецедент отстранения мусоровывозящей компании — победителя аукциона от работы в связи с низким качеством повседневной работы. Поэтому Регоператор ожидает увидеть среди участников аукционных торгов и их победителей организации, нацеленные на долговременную и качественную работу в Саратовской области. Для этого созданы все необходимые условия. В аукционной документации изложены актуальные и проверенные сведения о количестве перемещаемого ТКО, контейнерных площадках и количестве установленных на них контейнеров. Эти сведения позволяют мусоровывозящим компаниям качественно рассчитать всю структуру вывоза и логистики.

ИСТОЧНИК KP.RU