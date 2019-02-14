В саратовском детсаду заведующая приказала детям меньше спать

СЕГОДНЯ 16:03 2019-02-14T16:03:28+03:00

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Прокуратура Саратовского района разобралась в исполнении законов охраны жизни и здоровья несовершеннолетних в детском саду «Теремок».

- Заведующая детсада утвердила приказ, который не соответствует нормам. В соответствии с СанПиН детям от полутора до трех лет организуют дневной сон продолжительностью не менее трех часов, а в «Теремке» малыши спали 2,5 часа, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Там отметили, что недостаток сна сказывается на росте и развитии, а также влияет на психику ребят.

После такого внимания от прокуратуры дети стали спать в соответствии с законами.

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ИСТОЧНИК KP.RU