В саратовском детсаду заведующая приказала детям меньше спать
Прокуратура Саратовского района разобралась в исполнении законов охраны жизни и здоровья несовершеннолетних в детском саду «Теремок».
- Заведующая детсада утвердила приказ, который не соответствует нормам. В соответствии с СанПиН детям от полутора до трех лет организуют дневной сон продолжительностью не менее трех часов, а в «Теремке» малыши спали 2,5 часа, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.
Там отметили, что недостаток сна сказывается на росте и развитии, а также влияет на психику ребят.
После такого внимания от прокуратуры дети стали спать в соответствии с законами.
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ИСТОЧНИК KP.RU