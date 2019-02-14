В Петровске реализуют инвестпроект по производству полимеров на 40 млн рублей

СЕГОДНЯ 15:53 2019-02-14T16:11:57+03:00

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Губернатор Валерий Радаев возглавил делегацию Саратовской области на инвестиционном форуме в Сочи, в состав которой входит и глава Петровского муниципального района Денис Фадеев.

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Основная тема масштабного экономического форума в этом году — национальные проекты. Регион представил свой стенд, где презентованы ключевые инвестпроекты. Губернатор Саратовской области уже подписал ряд соглашений с инвесторами о намерениях по реализации инвестиционных проектов, в том числе по реализации проекта по производству полимеров на территории Петровска: в феврале этого года предприятие зарегистрировалось в городе и получило название «ЭкоПетровск». Проект предусматривает создание более 50 новых высококвалифицированных рабочих мест и привлечение более 40 млн рублей инвестиций.

ИСТОЧНИК KP.RU