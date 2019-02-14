Два убежища САЗа вернут в собственность государства

СЕГОДНЯ 15:26 2019-02-14T15:35:29+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал очередной пост в телеграм-канале «Пара слов»

- Сделан важный шаг по возвращению имущества Саратовского авиационного завода. В собственность государства будут возвращены два убежища — №№3 и 4. Такое решение принял Арбитражный суд области. Считаю, показав тем самым стремление защищать интересы наших граждан. В рамках рабочей группы, созданной по инициативе спикера Госдумы Володина, продолжается совместная работа, направленная на то, чтобы имущество САЗа снова служило на благо жителей. Идут и другие судебные процессы.

Спасибо ветерану авиазавода Александру Бернадскому за то, что поднял этот вопрос на встрече со спикером в Заводском районе и просил его взять эту проблему на контроль. Мы видим результаты совместной работы. Считаю, в дальнейшем будет правильно передать эти два защитных сооружения в собственность города, чтобы они использовались как объекты жизнеобеспечения или для других важных целей. Каких именно, считаю, должна решать общественность, — заявил Панков.

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ИСТОЧНИК KP.RU