В Саратове у двух магазинов были незаконно установлены баннеры

СЕГОДНЯ 07:36 2019-02-15T07:36:55+03:00

Нарушения были выявлены в ходе рейда

Изменить размер текста: A A

Вчера, 13 февраля, в Саратове инспекторы отдела полиции №7 вместе с сотрудниками администрации провели рейд по вывескам.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, делегация выявила два магазина-нарушителя на улице Тархова.

Возле первой торговой точки были установлены два баннера со слоганом магазина слабоалкогольных напитков. Вторая издалека пестрела баннером индивидуального предпринимателя.

Обе вывески были установлены без законного разрешения. По обоим фактам проводится проверка.

Нарушителей могут привлечь к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU