Приставы заставили саратовца вернуть в магазин iPhone 7

СЕГОДНЯ 15:15 2019-02-14T16:09:15+03:00

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На исполнении Саратовского районного отдела судебных приставов находится производство о возврате iPhone 7 местным жителем.

- Согласно решению суда, мужчина заключил с организацией договор купли-продажи на телефон, а потом расторг его. В срок гаджет он так и не вернул, — рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП.

Должника уведомили о возбуждении производства. Ему вручили требование об установлении нового срока возврата.

Мужчина узнал о грозящей административной ответственности и взыскании исполнительного сбора.

Он решил не переплачивать и вернул iPhone.

ИСТОЧНИК KP.RU