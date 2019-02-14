Приставы заставили саратовца вернуть в магазин iPhone 7
Он испугался административной ответственности
Изменить размер текста:
На исполнении Саратовского районного отдела судебных приставов находится производство о возврате iPhone 7 местным жителем.
- Согласно решению суда, мужчина заключил с организацией договор купли-продажи на телефон, а потом расторг его. В срок гаджет он так и не вернул, — рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП.
Должника уведомили о возбуждении производства. Ему вручили требование об установлении нового срока возврата.
Мужчина узнал о грозящей административной ответственности и взыскании исполнительного сбора.
Он решил не переплачивать и вернул iPhone.
ИСТОЧНИК KP.RU