В Саратове рабочие обанкротившегося предприятия получили 3,3 млн долга по зарплате

СЕГОДНЯ 15:04 2019-02-14T15:19:19+03:00

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Прокуратура Октябрьского района выявила, что руководство предприятия-банкрота ООО «Участок механизации» нарушило закон.

- Установлено, что бывший директор организации и конкурсный управляющий не передали новому управляющему документацию, печати, штампы, а также имущество на общую сумму более 13,1 млн рублей. Деньги от его продажи пошли бы на оплату долгов перед кредиторами и 128 бывшими работниками предприятия, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Районный прокурор внес в адрес руководителя предприятия представление об устранении нарушений.

В ходе расследования работники получили 3,3 млн рублей долга по зарплате. Также была погашена реестровая задолженность на сумму 4,3 млн рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU