2019-02-14T15:19:19+03:00
Происшествия

В Саратове рабочие обанкротившегося предприятия получили 3,3 млн долга по зарплате

Деньги выплатили 128 работникам
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Прокуратура Октябрьского района выявила, что руководство предприятия-банкрота ООО «Участок механизации» нарушило закон.

- Установлено, что бывший директор организации и конкурсный управляющий не передали новому управляющему документацию, печати, штампы, а также имущество на общую сумму более 13,1 млн рублей. Деньги от его продажи пошли бы на оплату долгов перед кредиторами и 128 бывшими работниками предприятия, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Районный прокурор внес в адрес руководителя предприятия представление об устранении нарушений.

В ходе расследования работники получили 3,3 млн рублей долга по зарплате. Также была погашена реестровая задолженность на сумму 4,3 млн рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратовской области состоятся конкурентные аукционы по вывозу мусора
В саратовском детсаду заведующая приказала детям меньше спать
В Петровске реализуют инвестпроект по производству полимеров на 40 млн рублей
Два убежища САЗа вернут в собственность государства
Приставы заставили саратовца вернуть в магазин iPhone 7
Арбитражный суд вернул в собственность государства часть помещений бывшего САЗа
В госпитале ветеранов войн поздравили воинов-интернационалистов
В Саратове мошенник обманул адвоката под следствием на 1,17 млн рублей
В Саратове встали трамваи №№9 и 10
Радаев провел переговоры с руководством «Т Плюс», «МТЗ-Холдинг» и «Промсвязьбанком»
СКР: Ледяная глыба убила пенсионера во время разговора с соседями
Отключена вода в поселке Елшанка Саратова
В Новоузенске пьяный водитель высказал накопленную обиду ДПСнику и попал под статью
Валерий Радаев встретился с Виктором Вексельбергом и Вагитом Алекперовым
«Концессии водоснабжения — Саратов» готовятся к возможному паводку
За время рейда Регоператор оперативно убрал мусор на Бахметьевской
Ершовца осудили за смерть мужчины на стройке
Страховщики не хотят работать в подтопляемых районах Саратовской области
Николай Панков встретился в Госдуме с саратовской молодежью
В Саратовской области появятся ветряные электростанции
В Саратове с девятого этажа дома упала женщина
В Энгельсе пассажирка легковушки пострадала после столкновения с микроавтобусом
На улице Азина поставят мусорные баки к 25 февраля
Президент ТПП РФ Сергей Катырин готов приехать на экономический форум в Саратове
В Энгельсе глыба льда убила пенсионера
В Саратове молодой водитель ВАЗа врезался в микроавтобус
Михаил Болтухин не смог точно предсказать паводок в Саратовской области
Трамвай №11 в Саратове не ездил из-за тройного ДТП