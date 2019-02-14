В Саратове мошенник обманул адвоката под следствием на 1,17 млн рублей

СЕГОДНЯ 14:52 2019-02-14T14:52:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове под суд пойдет 23-летний местный житель. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

- Следствие считает, что в августе 2017 года парень, зная, что его 37-летний знакомый адвокат привлекается к уголовной ответственности, потребовал от него 1,17 млн рублей. Деньги он обещал передать полицейским, чтобы те прекратили дело. Однако взятку он давать не собирался, а хотел забрать себе, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Первую часть — 170 тыс. рублей — подсудимый получил 27 августа, а вторую — 1 млн рублей — 9 сентября.

После этого 37-летний мужчина осознал, что из него незаконно вытягивают деньги и рассказал полиции. Парня изобличили сотрудники регионального УФСБ.

Подозреваемый не признает своей вины. Однако следователи собрали достаточно доказательств и передали материалы в суд, который поставит точку в этом деле.

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU