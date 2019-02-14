2019-02-14T15:08:23+03:00
Общество

Радаев провел переговоры с руководством «Т Плюс», «МТЗ-Холдинг» и «Промсвязьбанком»

Были рассмотрены совместные проекты
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Продолжается работа Российского инвестиционного форума в Сочи, в котором принимает участие делегация Саратовской области во главе с губернатором Валерием Радаевым. Глава региона провел ряд деловых встреч.

Губернатор области провел переговоры с председателем правления ПАО «Т Плюс» Денисом Паслером.

В ходе встречи обсуждалась подготовка концессионного соглашения в отношении теплосетевого комплекса Саратова, а также вопросы прохождения зимнего периода. Было отмечено, что сейчас соглашение находится в заключительной стадии проработки, стоит задача — выйти на подписание в апреле этого года.

Валерий Радаев также провел встречу с генеральным директором холдинга «МТЗ-Ходинг» Федором Домотенко.

Руководители обсудили проект по созданию предприятия по сборке сельхозтехники на территории Саратовской области. Первые переговоры о реализации этого проекта были проведены в рамках Саратовского экономического форума в марте 2018 года. В ходе сегодняшней встречи обсуждались итоги проведенной работы.

Директор МТЗ Федор Домотенко отметил, что компания изучила экономику и рыночный потенциал Саратовской области и оценивает возможности региона как очень высокие. Губернатор подчеркнул, что вопросы о реализации проекта будут прорабатываться совместно с министерством промышленности РФ.

- Для нас важно максимально задействовать в данном проекте имеющие промышленные мощности региона, которые готовы производить необходимые комплектующие, агрегаты для сборки сельхозтехники, — подчеркнул Валерий Радаев.

В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи губернатор Валерий Радаев встретился с председателем ПАО «Промсвязьбанк» Петром Фрадковым. Руководители обсудили вопросы взаимодействия региона и крупнейшей в России финансово-кредитной организации.

Губернатор поблагодарил главу банка за продуктивное сотрудничество с Саратовской областью и поддержку в экономически и социально значимых проектах.

СПРАВКА

На территории региона действует операционный офис «Саратовский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк». Региональное отделение — участник программ кредитно-гарантийной поддержки бизнеса как региональных институтов развития (Гарантийный фонд Саратовской области), так и федеральных (АО «Корпорация МСП»).

Региональное отделение активно работает с промышленными предприятиями региона, в том числе ОПК — по кредитованию в рамках обслуживания гособоронзаказа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратовской области состоятся конкурентные аукционы по вывозу мусора
В саратовском детсаду заведующая приказала детям меньше спать
В Петровске реализуют инвестпроект по производству полимеров на 40 млн рублей
Два убежища САЗа вернут в собственность государства
Приставы заставили саратовца вернуть в магазин iPhone 7
В Саратове рабочие обанкротившегося предприятия получили 3,3 млн долга по зарплате
Арбитражный суд вернул в собственность государства часть помещений бывшего САЗа
В госпитале ветеранов войн поздравили воинов-интернационалистов
В Саратове мошенник обманул адвоката под следствием на 1,17 млн рублей
В Саратове встали трамваи №№9 и 10
СКР: Ледяная глыба убила пенсионера во время разговора с соседями
Отключена вода в поселке Елшанка Саратова
В Новоузенске пьяный водитель высказал накопленную обиду ДПСнику и попал под статью
Валерий Радаев встретился с Виктором Вексельбергом и Вагитом Алекперовым
«Концессии водоснабжения — Саратов» готовятся к возможному паводку
За время рейда Регоператор оперативно убрал мусор на Бахметьевской
Ершовца осудили за смерть мужчины на стройке
Страховщики не хотят работать в подтопляемых районах Саратовской области
Николай Панков встретился в Госдуме с саратовской молодежью
В Саратовской области появятся ветряные электростанции
В Саратове с девятого этажа дома упала женщина
В Энгельсе пассажирка легковушки пострадала после столкновения с микроавтобусом
На улице Азина поставят мусорные баки к 25 февраля
Президент ТПП РФ Сергей Катырин готов приехать на экономический форум в Саратове
В Энгельсе глыба льда убила пенсионера
В Саратове молодой водитель ВАЗа врезался в микроавтобус
Михаил Болтухин не смог точно предсказать паводок в Саратовской области
Трамвай №11 в Саратове не ездил из-за тройного ДТП