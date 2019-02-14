Радаев провел переговоры с руководством «Т Плюс», «МТЗ-Холдинг» и «Промсвязьбанком»

СЕГОДНЯ 14:46 2019-02-14T15:08:23+03:00

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Продолжается работа Российского инвестиционного форума в Сочи, в котором принимает участие делегация Саратовской области во главе с губернатором Валерием Радаевым. Глава региона провел ряд деловых встреч.

Губернатор области провел переговоры с председателем правления ПАО «Т Плюс» Денисом Паслером.

В ходе встречи обсуждалась подготовка концессионного соглашения в отношении теплосетевого комплекса Саратова, а также вопросы прохождения зимнего периода. Было отмечено, что сейчас соглашение находится в заключительной стадии проработки, стоит задача — выйти на подписание в апреле этого года.

Валерий Радаев также провел встречу с генеральным директором холдинга «МТЗ-Ходинг» Федором Домотенко.

Руководители обсудили проект по созданию предприятия по сборке сельхозтехники на территории Саратовской области. Первые переговоры о реализации этого проекта были проведены в рамках Саратовского экономического форума в марте 2018 года. В ходе сегодняшней встречи обсуждались итоги проведенной работы.

Директор МТЗ Федор Домотенко отметил, что компания изучила экономику и рыночный потенциал Саратовской области и оценивает возможности региона как очень высокие. Губернатор подчеркнул, что вопросы о реализации проекта будут прорабатываться совместно с министерством промышленности РФ.

- Для нас важно максимально задействовать в данном проекте имеющие промышленные мощности региона, которые готовы производить необходимые комплектующие, агрегаты для сборки сельхозтехники, — подчеркнул Валерий Радаев.

В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи губернатор Валерий Радаев встретился с председателем ПАО «Промсвязьбанк» Петром Фрадковым. Руководители обсудили вопросы взаимодействия региона и крупнейшей в России финансово-кредитной организации.

Губернатор поблагодарил главу банка за продуктивное сотрудничество с Саратовской областью и поддержку в экономически и социально значимых проектах.

СПРАВКА

На территории региона действует операционный офис «Саратовский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк». Региональное отделение — участник программ кредитно-гарантийной поддержки бизнеса как региональных институтов развития (Гарантийный фонд Саратовской области), так и федеральных (АО «Корпорация МСП»).

Региональное отделение активно работает с промышленными предприятиями региона, в том числе ОПК — по кредитованию в рамках обслуживания гособоронзаказа.

ИСТОЧНИК KP.RU