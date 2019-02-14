В Новоузенске пьяный водитель высказал накопленную обиду ДПСнику и попал под статью

СЕГОДНЯ 14:10 2019-02-14T14:10:05+03:00

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В Новоузенске следователи возбудили уголовное дело в отношении 44-летнего местного жителя. Его обвиняют в публичном оскорблении старшего инспектора ДПС.

- Следствие считает, что вечером 1 февраля 2019 года мужчина в своем автомобиле выпил две бутылки крепкого алкоголя для поднятия настроения и поехал кататься по городу. На одной из улиц отряд ДПС остановил машину и поняли, что водитель пьян. Ему предложили пройти медосвидетельствование. Нарушитель не захотел повиноваться требованиям правоохранителей и попытался скрыться. Его доставили в отдел, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СК РФ по Саратовской области.

В участке он публично «высказал накопленную обиду» в отношении старшего инспектора ДПС Новоузенска словами грубой и нецензурной брани.

Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU