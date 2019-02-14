Валерий Радаев встретился с Виктором Вексельбергом и Вагитом Алекперовым

СЕГОДНЯ 14:09 2019-02-14T14:20:47+03:00

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Губернатор Валерий Радаев в Сочи встретился с российским предпринимателем, президентом фонда «Сколково», председателем совета директоров группы компаний «Ренова» Виктором Вексельбергом. Руководители обсудили завершающий этап строительства аэропортового комплекса «Гагарин» в Сабуровке, а также другие проекты, реализуемые компанией в регионе.

Также губернатор провел рабочую встречу с президентом ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекперовым. В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества Саратовской области и компании, а также перспективы развития предприятий «ЛУКОЙЛА», действующих на территории региона.

ИСТОЧНИК KP.RU