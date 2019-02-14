2019-02-14T14:20:47+03:00
Экономика

Валерий Радаев встретился с Виктором Вексельбергом и Вагитом Алекперовым

Они обсудили проекты в Саратовской области
Екатерина Семенова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Губернатор Валерий Радаев в Сочи встретился с российским предпринимателем, президентом фонда «Сколково», председателем совета директоров группы компаний «Ренова» Виктором Вексельбергом. Руководители обсудили завершающий этап строительства аэропортового комплекса «Гагарин» в Сабуровке, а также другие проекты, реализуемые компанией в регионе.

Также губернатор провел рабочую встречу с президентом ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекперовым. В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества Саратовской области и компании, а также перспективы развития предприятий «ЛУКОЙЛА», действующих на территории региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратовской области состоятся конкурентные аукционы по вывозу мусора
В саратовском детсаду заведующая приказала детям меньше спать
В Петровске реализуют инвестпроект по производству полимеров на 40 млн рублей
Два убежища САЗа вернут в собственность государства
Приставы заставили саратовца вернуть в магазин iPhone 7
В Саратове рабочие обанкротившегося предприятия получили 3,3 млн долга по зарплате
Арбитражный суд вернул в собственность государства часть помещений бывшего САЗа
В госпитале ветеранов войн поздравили воинов-интернационалистов
В Саратове мошенник обманул адвоката под следствием на 1,17 млн рублей
В Саратове встали трамваи №№9 и 10
Радаев провел переговоры с руководством «Т Плюс», «МТЗ-Холдинг» и «Промсвязьбанком»
СКР: Ледяная глыба убила пенсионера во время разговора с соседями
Отключена вода в поселке Елшанка Саратова
В Новоузенске пьяный водитель высказал накопленную обиду ДПСнику и попал под статью
«Концессии водоснабжения — Саратов» готовятся к возможному паводку
За время рейда Регоператор оперативно убрал мусор на Бахметьевской
Ершовца осудили за смерть мужчины на стройке
Страховщики не хотят работать в подтопляемых районах Саратовской области
Николай Панков встретился в Госдуме с саратовской молодежью
В Саратовской области появятся ветряные электростанции
В Саратове с девятого этажа дома упала женщина
В Энгельсе пассажирка легковушки пострадала после столкновения с микроавтобусом
На улице Азина поставят мусорные баки к 25 февраля
Президент ТПП РФ Сергей Катырин готов приехать на экономический форум в Саратове
В Энгельсе глыба льда убила пенсионера
В Саратове молодой водитель ВАЗа врезался в микроавтобус
Михаил Болтухин не смог точно предсказать паводок в Саратовской области
Трамвай №11 в Саратове не ездил из-за тройного ДТП