Валерий Радаев встретился с Виктором Вексельбергом и Вагитом Алекперовым
Они обсудили проекты в Саратовской области
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Губернатор Валерий Радаев в Сочи встретился с российским предпринимателем, президентом фонда «Сколково», председателем совета директоров группы компаний «Ренова» Виктором Вексельбергом. Руководители обсудили завершающий этап строительства аэропортового комплекса «Гагарин» в Сабуровке, а также другие проекты, реализуемые компанией в регионе.
Также губернатор провел рабочую встречу с президентом ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекперовым. В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества Саратовской области и компании, а также перспективы развития предприятий «ЛУКОЙЛА», действующих на территории региона.
ИСТОЧНИК KP.RU