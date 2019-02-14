2019-02-14T14:28:39+03:00
Общество

«Концессии водоснабжения — Саратов» готовятся к возможному паводку

Проводятся работы на водосетях для избежания затопления
Екатерина Семенова
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Обильные осадки, которые преподнесла нынешняя зима, еще могут доставить жителям областного центра неудобства в случае активного снеготаяния. Для подготовки к этому периоду в компании «Концессии водоснабжения — Саратов» составлен план мероприятий для их реализации на сетях водоснабжения и водоотведения.

Специалисты проводят на сооружениях ряд профилактических работ: чистку отстойников и камер реакции, проверку, а в случае необходимости откачку и чистку колодцев с запорной арматурой. В преддверии возможного паводка будет уделено особое внимание осмотру трасс водопроводов в труднодоступных местах, контрольному осмотру коллекторов и сетей по выявлению подключения ливневой канализации, замеру режима работы, а также профилактической прочистке коллекторов. Указанные меры помогут защитить объекты от возможного затопления. Кроме исполнения собственного плана мероприятий, компания осуществляет взаимодействие со структурными подразделениями администрации Саратова.

- Обращаем внимание управляющих организаций и жителей на недопустимость использования колодцев для стока талых вод с дворовых территорий. Приоткрытая крышка люка таит опасность не только по отношению к жителям дома, но и к дворовым коммуникациям. Увеличивается нагрузка на канализационные сети. Попадание мусора и грязных примесей может стать причиной повреждения оборудования и нарушения работы сооружений комплекса водоотведения. Обращаемся к руководителям управляющих организаций с просьбой держать данный вопрос на контроле. Канализационные колодцы должны быть закрыты надлежащим образом, — подчеркнули в ООО «КВС».

ИСТОЧНИК KP.RU

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