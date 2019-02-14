2019-02-14T14:18:12+03:00
Недвижимость

За время рейда Регоператор оперативно убрал мусор на Бахметьевской

Свалка образовалась из-за бездействия УК
Екатерина Семенова
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До и После: Регоператор оперативно убрал свалкуДо и После: Регоператор оперативно убрал свалку
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В Саратове прошел рейд по мусоркам. Его организовала «Молодежка ОНФ» с участием представителей Регионального оператора по обращению с ТКО.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», они объехали несколько адресов, в частности, осмотрели дворы на улицах Бахметьевская, Азина, Тульская, Вольская и других.

Где-то были замечены мусорные кучи, которые, как оказалось, находятся не в компетенции Регоператора, обязанного содержать только баки — контейнерные площадки находятся в ведении собственников или управляющих компаний.

Тем не менее, как заявил замдиректора Регоператора Алексей Калямин, организация идет навстречу и добровольно принимает на себя еще и обязанность убрать мусор, который валяется рядом.

Так, пока еще продолжался рейд, на улице Бахметьевская была проведена зачистка площадки.

- Навалы мусора, образовавшиеся возле контейнерной площадки из-за бездействия управляющей компании были оперативно зачищены техникой Регионального оператора по обращению с ТКО, — отметили «КП-Саратов» в Регоператоре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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