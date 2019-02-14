Ершовца осудили за смерть мужчины на стройке

СЕГОДНЯ 13:30 2019-02-14T13:48:43+03:00

Его вина в том, что он не огородил место работ

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Суд признал виновным 53-летнего жителя Ершова Артурика Акопяна в причинении смерти по неосторожности.

- Установлено что с июля по сентябрь 2018 года мужчина демонтировал плиты перекрытия в своем здании производственного склада. Оно располагалось на Центральной улице села Сокорная Балка Ершовского района. В результате работ образовался проем глубиной 3 м. Артурик Акопян знал, что подобные места нужно огораживать, но делать этого не стал. Здание так и стояло с открытым проемом, без сигнальных знаков и осветительных приборов. На обращение односельчан и органов местного самоуправления обозначить свою стройку он не реагировал, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.

В ночь с 6 на 7 сентября 2018 года в открытую яму упал 27-летний парень. От полученных повреждений он скончался на месте.

Еще до окончания следствия Артурик Акопян признал свою вину.

Его приговорили к полутора годам ограничения свободы и выплате 343 тыс. рублей компенсации потерпевшей стороне. Наказание еще не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU