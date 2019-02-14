Страховщики не хотят работать в подтопляемых районах Саратовской области

СЕГОДНЯ 13:25 2019-02-14T13:46:39+03:00

Зампред правительства Роман Бусаргин считает, что они обязаны страховать

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Сегодня, 14 февраля, на заседании в саратовской облдуме обсудили вопрос помощи жертвам паводка.

По словам первого заместителя министра финансов Виктора Осокина, в прошлом году пострадавшим выделили 31 млн рублей. Они предназначались жителям Петровска и Аткарска.

Депутат Саратовской областной думы Владимир Агафонов поинтересовался, как найти управу на страховые компании, которые не особо-то хотят работать в подтопленных районах.

Роман Бусаргин ответил ему, что раз эти места попадают в зону работы страховщиков, то и услуги предоставлять они должны.

ИСТОЧНИК KP.RU