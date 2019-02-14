Николай Панков встретился в Госдуме с саратовской молодежью

СЕГОДНЯ 13:16 2019-02-14T13:45:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Молодежь Саратовской области посетила Москву, где побывала на экскурсии в Государственной думе. В делегацию от региона вошли студенты саратовских вузов, активисты «Молодой Гвардии Единой России», участники образовательного проекта «Школа парламентаризма».

Экскурсия началась с осмотра здания Госдумы. Ребята узнали интересные факты из истории российского парламентаризма, осмотрели зал заседаний, где обсуждаются и принимаются законы. А затем со своими юными земляками встретился депутат Государственной думы Николай Панков.

- Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал поддерживать молодежь, ваше стремление добиваться поставленной цели, ведь именно от вас зависит будущее страны. Сегодня у вас много возможностей для того, чтобы проявить себя. Сам стоял у истоков «Молодой Гвардии» и подчеркну: если вы считаете, что ваша позиция правильная, ее надо отстаивать, быть активными. Независимо от того, понравится ли это каким-то чиновникам или финансовым структурам. Люди должны видеть, что вы, когда придете работать во власть, в производство, в сельское хозяйство и другие сферы, вы всегда будете отстаивать их интересы. Как депутаты, мы хотим, чтобы вы были нашими сторонниками, помощниками. Выпускники «Школы парламентаризма» будут проходить стажировку в Госдуме, и сам с удовольствием готов с вами сотрудничать, — обратился к молодежи Николай Панков.

Депутат призвал ребят активнее работать в соцсетях, обсуждать с людьми актуальные проблемы и разъяснять свою позицию. Отметив, что его телеграм-канал «Пара слов» очень помогает в работе, а недавно он открыл и свою страницу в «Инстаграме».

Студенты СГУ и СГТУ, Поволжского института управления, юридической академии, медицинского и аграрного университетов рассказали о волнующих их проблемах. В том числе о том, что трудоустроиться без опыта работы сегодня довольно сложно. По их мнению, введение квот для молодых специалистов на законодательном уровне помогло бы решить проблему.

.

Студенты СГТУ, в свою очередь, рассказали депутату о работе, проделанной инженерным клубом «Архимед» по сохранению водных ресурсов региона, повышению качества питьевой воды. И пригласили Николая Панкова принять участие в очередном заседании клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU