В Саратовской области появятся ветряные электростанции

СЕГОДНЯ 12:56 2019-02-14T13:03:22+03:00

Подписано соглашение на инвестфоруме в Сочи

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На Российском инвестиционном форуме в Сочи губернатор Валерий Радаев подписал соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта с ООО «Управляющая компания «Ветроэнергетика».

По словам генерального директора компании Александра Чуваева, на территории Саратовской области рассматривается возможность реализации проекта строительства ветропарка суммарной мощностью до 200-300 МВт. Планируемая площадь объекта составляет около 160 га.

Реализация проекта позволит создать на территории региона новое направление возобновляемой энергетики. Ожидаемый срок реализации – 2019-2023 годы.

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- Саратовская область активно продвигает новое для нас направление развития возобновляемой энергии. С 2017 года начали работу первые солнечные электростанции. Теперь дошла очередь до ветровых. С их установкой электроэнергия в регионе будет производиться большинством возможных способов — у нас имеется АЭС, гидростанция, теплоэнергоцентрали, — отметил губернатор Валерий Радаев.

По его словам, такое наращивание потенциала — укрепляет наш статус энергетического донора страны.

ИСТОЧНИК KP.RU