В Саратове с девятого этажа дома упала женщина

СЕГОДНЯ 12:52 2019-02-14T12:52:56+03:00

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В Саратове сегодня днем, 14 февраля, с девятого этажа жилого дома упала 59-летняя женщина. Прибывшая «скорая помощь» констатировала смерть.

- ЧП случилось на улице Бахметьевская. Местные жители говорят, что гражданка раньше предпринимала попытки спрыгнуть, но контроль родственников пресекал это, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU