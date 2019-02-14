В Саратове с девятого этажа дома упала женщина
Пострадавшая погибла
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В Саратове сегодня днем, 14 февраля, с девятого этажа жилого дома упала 59-летняя женщина. Прибывшая «скорая помощь» констатировала смерть.
- ЧП случилось на улице Бахметьевская. Местные жители говорят, что гражданка раньше предпринимала попытки спрыгнуть, но контроль родственников пресекал это, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.
Обстоятельства инцидента устанавливаются.
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ИСТОЧНИК KP.RU