Президент ТПП РФ Сергей Катырин готов приехать на экономический форум в Саратове
Сегодня началась работа Российского инвестиционного форума в Сочи, в котором принимает участие делегация Саратовской области во главе с губернатором Валерием Радаевым.
На площадке Сочинского форума губернатор Валерий Радаев встретился с президентом Торгово-промышленной палаты РФ Сергеем Катыриным. На встрече также присутствовал президент ТПП Саратовской области Алексей Антонов.
В ходе встречи обсуждались вопросы участия представителей ТПП РФ в мероприятиях II Саратовского экономического форума «Движение только вперед!» в сентябре 2019 года. Сергей Катырин отметил успешность проведения первого экономического форума и отметил заинтересованность своего участия во втором.
Кроме того, участники встречи обсудили вопросы участия Торгово-промышленной палаты Саратовской области в реализации национальных проектов.
ИСТОЧНИК KP.RU