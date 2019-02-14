Президент ТПП РФ Сергей Катырин готов приехать на экономический форум в Саратове

СЕГОДНЯ 12:12 2019-02-14T12:34:45+03:00

На встрече с Валерием Радаевым он отметил успешность первого саратовского форума

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Сегодня началась работа Российского инвестиционного форума в Сочи, в котором принимает участие делегация Саратовской области во главе с губернатором Валерием Радаевым.

На площадке Сочинского форума губернатор Валерий Радаев встретился с президентом Торгово-промышленной палаты РФ Сергеем Катыриным. На встрече также присутствовал президент ТПП Саратовской области Алексей Антонов.

В ходе встречи обсуждались вопросы участия представителей ТПП РФ в мероприятиях II Саратовского экономического форума «Движение только вперед!» в сентябре 2019 года. Сергей Катырин отметил успешность проведения первого экономического форума и отметил заинтересованность своего участия во втором.

Кроме того, участники встречи обсудили вопросы участия Торгово-промышленной палаты Саратовской области в реализации национальных проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU