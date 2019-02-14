2019-02-14T12:00:41+03:00
Происшествия

В Саратове молодой водитель ВАЗа врезался в микроавтобус

Травмы получила пассажирка «Луидора»
Ольга Муравлёва
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В Саратове вчера днем, 13 февраля, на Верхнем Нефтегорском проезде столкнулись ВАЗ и микроавтобус.

- В 15:40 у дома №17 20-летний водитель «тринадцатой» врезался в автомобиль «Луидор», — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

За рулем микроавтобуса находился 38-летний водитель. Травмы получила его пассажирка — 57-летняя женщина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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