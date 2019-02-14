В Саратове молодой водитель ВАЗа врезался в микроавтобус
Травмы получила пассажирка «Луидора»
Изменить размер текста:
В Саратове вчера днем, 13 февраля, на Верхнем Нефтегорском проезде столкнулись ВАЗ и микроавтобус.
- В 15:40 у дома №17 20-летний водитель «тринадцатой» врезался в автомобиль «Луидор», — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.
За рулем микроавтобуса находился 38-летний водитель. Травмы получила его пассажирка — 57-летняя женщина.
Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте
ИСТОЧНИК KP.RU