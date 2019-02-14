Михаил Болтухин не смог точно предсказать паводок в Саратовской области

СЕГОДНЯ 12:00 2019-02-14T12:09:00+03:00

Изменить размер текста: A A

На заседании в Саратовской облдуме, которое прошло 14 февраля, о предпосылках паводка и поведения погоды рассказал начальник Гидрометцентра Михаил Болтухин.

По его словам, были случаи, когда повышение температуры развивается лавинообразно. Он напомнил о годах, когда в уже марте столбик термометра поднимался до 16-18 градусов, а в последние дни первого весеннего месяца — до 25 градусов, а слой почвы еще не оттаял.

Это приводило к затоплению населенных пунктов: подвалов, складов, первых этажей.

Он назвал это наихудшим вариантом.

Михаил Болтухин рассказал также, что весеннее половодье делится на две части — когда разливаются малые реки и волжские водохранилища. Это происходит в разное время: вторая декада марта и третья декада апреля.

- За 20 век такие ситуации были дважды. В 1979 году наблюдался единственный раз, когда сброс воды составлял более 40 тыс. кубов в секунду, — отметил главный метеоролог региона.

Сейчас ведутся снегосъемки по декадам. По данным на февраль, высота снега колеблется от 55 до 85 см при норме от 14 и до 43 см. В прошлом году было 22 см в это время.

Однако сделать конкретный прогноз он не смог. По словам Болтухина, все будет зависеть от температуры.

- Даже на 5 марта есть только прогноз. Вероятности перемежаются. Никто и никогда, кроме шарлатанов, не сможет дать вам долгосрочные показатели. Если подтвердилось 75% сценария — это считается еще хорошим результатом, — сказал он.

ИСТОЧНИК KP.RU