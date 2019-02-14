Трамвай №11 в Саратове не ездил из-за тройного ДТП

СЕГОДНЯ 11:53 2019-02-14T11:53:18+03:00

Троллейбусы №№7 и 10 не могли проехать из-за столкновения автобуса и маршрутки

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В Саратове сегодня утром, 14 февраля, произошла задержка рейсов трамвая №11. Причиной стало тройное ДТП на Соколовой/Танкистов.

- По информации «Саратовгорэлектротранс», авария случилась в 8:07. Через час вагоны пошли. Также в период 8:20 — 8:50 троллейбусы №№7 и 10 не смогли проехать по Ипподромной улице из-за столкновения двух машин общественного транспорта, движущихся по маршрутам №№53 и 30, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

Отмечается, что сегодня в город выпущены 900 автобусов. №53 продолжает курсировать по измененной схеме, хотя коммунальщики и начали расчищать улицы Мысникова, Батавина и бульвар Героев Отечества.

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ИСТОЧНИК KP.RU