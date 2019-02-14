Саратовская область будет развиваться как центр делового и событийного туризма

СЕГОДНЯ 11:45 2019-02-14T12:12:17+03:00

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На инвестиционном форуме в Сочи подписано Соглашение о сотрудничестве правительства области и Ассоциацией «Национальное Конгресс-Бюро». Церемония подписания документа состоялась в ходе встречи саратовской делегации во главе с губернатором и руководством Ассоциации. Соглашение на 2019-2020 годы подписали Валерий Радаев и директор организации Алексей Калачев.

Взаимодействие касается развития потенциала Саратовской области как центра делового и событийного туризма. Валерий Радаев подчеркнул, что в этом направлении у региона есть серьезный потенциал.

- Область традиционно участвует в крупнейших событийных мероприятиях страны — в Сочинском инвестиционном и Петербургском экономическом форумах, Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ» и многих других. У нас ежегодно проходят более 100 мероприятий различного уровня, в том числе Саратовский экономический форум «Движение только вперед!», получивший высокую оценку экспертного сообщества. При этом в области нет профессионального оператора, который смог бы принять на себя функции по организации и проведению значимых событий в режиме «единого окна», — отметил Валерий Радаев.

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«Национальное Конгресс-Бюро» глава региона назвал драйвером событийной индустрии, зарекомендовавшим себя надежным партнёром российских регионов.

- Мы придаем особое значение заключению соглашения о сотрудничестве и плана по его реализации. Убежден, что совместная работа по созданию регионального конгресс-бюро и формированию благоприятной среды для эффективного развития событийной отрасли будет плодотворной, — подчеркнул Губернатор.

СПРАВКА

В рамках сотрудничества правительства области и Ассоциации предполагается участие в разработке и реализации концепции развития и продвижения событийной отрасли в регионе, создание условий для активного участия сторон в выставках, ярмарках, культурно-массовых и других мероприятиях, направленных на развитие делового и событийного туризма, привлечение партнеров к организации и поддержке мероприятий событийной сферы, проводимых совместно правительством и Ассоциацией, привлечение в сферу делового и событийного туризма области организаций, работающих в отрасли индустрии встреч и т. д.

ИСТОЧНИК KP.RU