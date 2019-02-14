Двух пешеходов сбили в Саратове, одного — в Вольске

СЕГОДНЯ 11:44 2019-02-14T11:44:12+03:00

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В Саратове и области вчера, 13 февраля, случилось три ДТП, в которых сбили пешеходов.

- В 7:40 у дома №2 по улице Степана Разина 24-летний водитель ВАЗ-2114 наехал на 26-летнюю девушку, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

Аналогичное происшествие случилось вечером на улице Муленкова. У дома №6 36-летний мужчина за рулем Audi сбил 42-летнюю женщину.

В Вольске также вчера днем 43-летний водитель Renault наехал на 52-летнего пешехода. ЧП случилось в 14:22 у дома №20 на Коммунарной улице.

Всех пострадавших госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU