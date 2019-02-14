2019-02-14T11:34:26+03:00
Происшествия

В Саратове подросток получил год условно за кражи через банкомат

Он похитил у женщины 1 тыс. рублей
Екатерина Семенова
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В Заводском районе Саратова вынесен приговор 15-летнему подростку.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, юношу признали виновным в краже через банкомат.

Как было установлено, 4 октября парень в одном из банков на дисплеях двух терминалов ввел данные своего мобильного. Он указал для пополнения 500 рублей. При этом карточку не вставил.

Подошедшая следом женщина невольно продолжила операцию и перевела со своей карты эту сумму злоумышленнику. Она решила, что банкомат неисправен и повторила действия на другом терминале. После этого она обнаружила, что с ее счета списаны средства и обратилась в полицию.

Стражи порядка установили механизм хищения и личность злоумышленника.

Юноша признал вину и возместил ущерб. Ему назначили год условно, приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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