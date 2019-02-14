В Саратове подросток получил год условно за кражи через банкомат
В Заводском районе Саратова вынесен приговор 15-летнему подростку.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, юношу признали виновным в краже через банкомат.
Как было установлено, 4 октября парень в одном из банков на дисплеях двух терминалов ввел данные своего мобильного. Он указал для пополнения 500 рублей. При этом карточку не вставил.
Подошедшая следом женщина невольно продолжила операцию и перевела со своей карты эту сумму злоумышленнику. Она решила, что банкомат неисправен и повторила действия на другом терминале. После этого она обнаружила, что с ее счета списаны средства и обратилась в полицию.
Стражи порядка установили механизм хищения и личность злоумышленника.
Юноша признал вину и возместил ущерб. Ему назначили год условно, приговор не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU