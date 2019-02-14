В Саратове будут выявлять нелегальных мусорщиков

СЕГОДНЯ 11:07 2019-02-14T12:59:34+03:00

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В ходе рейда 14 февраля по адресам в Саратове, откуда поступили жалобы на плохой вывоз мусора, представители «Молодежки ОНФ» и Регоператора договорились, что на контейнерных площадках будут вывешены СниПы, где будет указана периодичность вывоза мусора.

Представители ОНФ заявили, что обозначенное Регоператором число 20 мая для подготовки графиков вывоза — слишком далекая дата. Поэтому они договорились к 1 марта вывесить СНиПы.

На очередном адресе, где участники рейда остановились наугад, на улице Вольская, баки также были зачищены, но за ними скопился лед и снег. Выяснили, что это убирать должна управляющая компания, а не Регоператор.

Игорь Костюкевич, член центрального штаба ОНФ, предложил помощь «Молодежки ОНФ» в деле выявления нелегальных мусорщиков, забирающих отходы магазинов. При этом он поинтересовался, куда и в каком объеме уходят деньги от извлекаемых вторресурсов и утилизационные сборы, которые должны платить производители товаров. Представители министерства экологии и Регоператора объяснили, что эти средства не идут в бюджет региона.

Местные чиновники также пояснили, что уборка мусора осложняется тяжелыми погодными условиями.

- Народу это все равно, — заметил Игорь Костюкевич.

ИСТОЧНИК KP.RU