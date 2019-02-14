Саратовский Минобраз заключил соглашение о строительстве федеральных объектов

СЕГОДНЯ 10:53 2019-02-14T11:11:31+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал в телеграм-канале «Пара слов» очередной пост.

- Мне не свойственно хвалить власть, однако правда дороже. Спасибо министру образования области Ирине Седовой. Она первой заключила соглашение с министерством просвещения России на строительство в регионе федеральных объектов. Эту информацию сообщили из министерства просвещения РФ. Финансирования за счет средств федерального бюджета помог добиться спикер Госдумы Вячеслав Володин. Теперь областная дума должна принять соответствующие поправки в бюджет. И дальше необходимо объявлять конкурс на строительство. И осуществлять парламентский и общественный контроль до ввода объектов в эксплуатацию. Знаю и не скрываю что проблем в образовании много. Это и ремонты и воспитание и обучение детей. Это и большой пласт взаимодействия с педагогическим сообществом. Но и про достижения говорить нужно, — уверен депутат.

ИСТОЧНИК KP.RU