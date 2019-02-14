Саратовец требовал от десятилетней девочки раздеваться на камеру

СЕГОДНЯ 10:48 2019-02-14T10:50:11+03:00

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В Заводском районе Саратова завершено расследование уголовного дела о сексуальном надругательстве над девочкой.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР области, обвиняемый — 29-летний мужчина.

Следствие полагает, что в мае 2016 года житель Заводского района познакомился в интернете с десятилетней девочкой из Томска. Во время общения по Skype он попросил ее раздеться и продемонстрировать половые органы. При этом мужчина знал, что его собеседница ходит в начальную школу.

Ребенок послушался злоумышленника .

Впоследствии она заблокировала контакт собеседника, но в ноябре 2017 года он снова нашел ее в сети и потребовал возобновить общение. В противном случае он угрожал распространить видеозапись ее в обнаженном виде.

Девочка пожаловалась маме, которая обратилась в полицию. Стражи порядка установили личность гражданина и арестовали его.

Дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU