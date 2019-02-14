Саратовец требовал от десятилетней девочки раздеваться на камеру
В Заводском районе Саратова завершено расследование уголовного дела о сексуальном надругательстве над девочкой.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР области, обвиняемый — 29-летний мужчина.
Следствие полагает, что в мае 2016 года житель Заводского района познакомился в интернете с десятилетней девочкой из Томска. Во время общения по Skype он попросил ее раздеться и продемонстрировать половые органы. При этом мужчина знал, что его собеседница ходит в начальную школу.
Ребенок послушался злоумышленника .
Впоследствии она заблокировала контакт собеседника, но в ноябре 2017 года он снова нашел ее в сети и потребовал возобновить общение. В противном случае он угрожал распространить видеозапись ее в обнаженном виде.
Девочка пожаловалась маме, которая обратилась в полицию. Стражи порядка установили личность гражданина и арестовали его.
Дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU