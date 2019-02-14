В аэропорту «Гагарин» построят инновационный водопровод

СЕГОДНЯ 10:38 2019-02-14T10:53:56+03:00

В конце марта оборудование уже будет смонтировано

Изменить размер текста: A A

В Саратове готова к установке система водоснабжения и водоотведения в аэропортовом комплексе «Гагарин», который будет открыт в Сабуровке.

Зампред правительства Саратовской области Василий Разделкин, посещающий предприятие «Лисскон», на котором произвели систему, поинтересовался у его директора Евгения Скиданова, когда уже пустят воду в новый аэропорт.

- По словам Скиданова, на сборку осталось 3-4 дня, после они выйдут на площадку, а в конце марта смонтируют оборудование и сдадут в эксплуатацию, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики области.

Директор предприятия отметил, что было решено отказаться от традиционных систем водоочистки и использовать инновационные разработки, не требующие дополнительных канализационных сооружений. Мощность системы составляет 1,8 тыс. кубометров очищенной воды в сутки.

- Для нас крайне важно, что столь значимая часть нового аэропорта, как система водоснабжения, спроектирована и собрана на базе продукции именно саратовского предприятия. Подчеркну, что сделано это с помощью инновационных разработок саратовских ученых. Благодаря данному проекту были загружены производственные мощности, созданы рабочие места, — сказал зампред Разделкин.

Подводя итоги визита, он отметил важность соблюдения поставленных сроков.

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU