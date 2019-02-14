Избран председатель Общего собрания саратовского реготделения Ассоциации геронтологов и гериатров

СЕГОДНЯ 10:34 2019-02-14T10:47:05+03:00

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13 февраля в Саратовском областном клиническом госпитале для ветеранов войн состоялось заседание Общего собрания Саратовского регионального отделения Общероссийской Ассоциации геронтологов и гериатров.

В мероприятии приняли участие заместитель министра социального развития Саратовской области Светлана Савочкина, проректор по научной работе Саратовского Государственного медицинского университета имени В. И. Разумовского Александр Федонников, проректор по лечебной работе Саратовского Государственного медицинского университета имени В. И. Разумовского Марина Еругина, д. м. н., профессор, заведующая кафедрой терапии с курсами кардиологии, функциональной диагностики и гериатрии Саратовского Государственного медицинского университета имени В. И. Разумовского Татьяна Липатова, Председатель комитета организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Саратовской области Асят Выкова, врачи-гериатры из Саратова и области, сотрудники социальных служб.

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Открывая мероприятие главный врач госпиталя для ветеранов войн, депутат Саратовской областной Думы Евгений Ковалев отметил, что общероссийская организация «Российская ассоциация геронтологов и гериатров» была создана в 2013 году и имеет 71 региональное отделение в субъектах Российской Федерации. Президентом РАГГ является главный внештатный гериатр Минздрава России, директор Российского геронтологического научно-клинического центра профессор Ольга Ткачева. Также Евгений Ковалев напомнил, что между областным госпиталем, медицинским университетом, министерством здравоохранения и министерством социального развития области налажено тесное взаимодействие по вопросам развития гериатрии.

В рамках повестки дня состоялось избрание председателя общего собрания, им стал главный врач госпиталя для ветеранов войн Евгений Ковалев и секретаря общего собрания, им стала Елена Сметанина. Также состоялись выборы председателя Саратовского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российская ассоциация геронтологов и гериатров». Александр Федонников предложил избрать председателем Татьяну Липатову, члены ассоциации единогласно проголосовали за Татьяну Липатову. Ревизором ассоциации был избран заведующий гериатрическим отделением госпиталя для ветеранов войн Сергей Булычев. Секретарем ассоциации избрали заведующего стационаром 2 госпиталя для Ветеранов войн, главного внештатного гериатра минздрава области Надежду Шульпину.

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Рассказывая о целях работы ассоциации Татьяна Липатова подчеркнула, что одной из основных целей является содействие достижению здорового, активного и трудоспособного долголетия граждан, социальной защите людей пожилого и старческого возраста.

Также в рамках работы Общего собрания состоялось одобрение Устава ассоциации.

ИСТОЧНИК KP.RU