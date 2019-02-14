Вор из Горного пытался дать взятку инспектору ДПС
В Пугачеве Саратовской области полицейские возбудили уголовное дело в отношении водителя, который захотел дать взятку инспектору ДПС.
- Вчера утром, 13 февраля, на улице Советская 47-летний житель поселка Горный ехал в служебной «Ладе Гранта», которая имела неисправность. Чтобы протокол в отношении него не составляли, он решил дать правоохранителю 500 рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
Отмечается, что водитель уже был судим за кражу. Теперь в отношении него возбудили уголовное дело по двум статьям — покушение на преступление и мелкое взяточничество.
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ИСТОЧНИК KP.RU