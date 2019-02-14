Саратовцы возмутились непреодолимым пандусом на рынке «Владимирский»
Мужчина с ребенком с трудом преодолел пандус на саратовском рынке.
Жители Саратова удивились неподъемному пандусу на рынке «Владимирский» в Заводском районе.
Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, несмотря на то, что конструкция должна обеспечивать возможность подъема для инвалидов и граждан с детьми в колясках, в реальности она, напротив, становится почти непреодолимым препятствием.
На опубликованном в группе «Типичный Саратов» видео, запечатлено, как посетитель с ребенком на санках с колесиками пытается взобраться по пандусу. При этом покрытие настолько скользкое, а угол подъема очень острый, и мужчина вынужден упираться ногами и хвататься руками за перила. Если бы он не удержался, то ребенок скатился бы вниз и мог пострадать.
Комментаторы под постом возмутились такой непродуманностью конструкции.
Мужчина с ребенком с трудом преодолел пандус на саратовском рынке.
ИСТОЧНИК KP.RU