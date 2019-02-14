2019-02-14T10:13:54+03:00
Общество

Саратовцы возмутились непреодолимым пандусом на рынке «Владимирский»

Мужчина с ребенком с трудом смог взобраться наверх [видео]
Екатерина Семенова
Поделиться:

Мужчина с ребенком с трудом преодолел пандус на саратовском рынке.

Изменить размер текста:

Жители Саратова удивились неподъемному пандусу на рынке «Владимирский» в Заводском районе.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, несмотря на то, что конструкция должна обеспечивать возможность подъема для инвалидов и граждан с детьми в колясках, в реальности она, напротив, становится почти непреодолимым препятствием.

На опубликованном в группе «Типичный Саратов» видео, запечатлено, как посетитель с ребенком на санках с колесиками пытается взобраться по пандусу. При этом покрытие настолько скользкое, а угол подъема очень острый, и мужчина вынужден упираться ногами и хвататься руками за перила. Если бы он не удержался, то ребенок скатился бы вниз и мог пострадать.

Комментаторы под постом возмутились такой непродуманностью конструкции.

Мужчина с ребенком с трудом преодолел пандус на саратовском рынке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Саратовец требовал от десятилетней девочки раздеваться на камеру
В аэропорту «Гагарин» построят инновационный водопровод
Избран председатель Общего собрания саратовского реготделения Ассоциации геронтологов и гериатров
В Саратовской области может затопить 78 населенных пунктов
График вывоза мусора в Саратове будет определен в конце мая
Вор из Горного пытался дать взятку инспектору ДПС
Полицейский в Саратове нашел пиво без документов
«Белая Долина» вновь покоряет Москву
Панков: Проекты Володина помогают обеспечить будущее Ивантеевского района
Спасатели 12 часов вызволяли застрявшие на трассе под Ртищевом машины
ГИБДД Саратовской области выступила с официальным обращением
Два человека попали в больницу после ДТП в центре Саратова
В Саратове злостный алиментщик ограбил таксиста