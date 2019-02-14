Саратовцы возмутились непреодолимым пандусом на рынке «Владимирский»

СЕГОДНЯ 09:37 2019-02-14T10:13:54+03:00

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Жители Саратова удивились неподъемному пандусу на рынке «Владимирский» в Заводском районе.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, несмотря на то, что конструкция должна обеспечивать возможность подъема для инвалидов и граждан с детьми в колясках, в реальности она, напротив, становится почти непреодолимым препятствием.

На опубликованном в группе «Типичный Саратов» видео, запечатлено, как посетитель с ребенком на санках с колесиками пытается взобраться по пандусу. При этом покрытие настолько скользкое, а угол подъема очень острый, и мужчина вынужден упираться ногами и хвататься руками за перила. Если бы он не удержался, то ребенок скатился бы вниз и мог пострадать.

Комментаторы под постом возмутились такой непродуманностью конструкции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/691790" frameborder="0"></iframe> Мужчина с ребенком с трудом преодолел пандус на саратовском рынке.

ИСТОЧНИК KP.RU