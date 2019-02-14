«Белая Долина» вновь покоряет Москву

СЕГОДНЯ 09:11 2019-02-14T09:27:18+03:00

Изменить размер текста: A A

С 11 по 15 февраля в Москве проходит одна из крупнейших продовольственных выставок «ПродЭКСПО-2019».

Площадь выставки в этом году достигла 100 тыс. кв. м. Сотни производителей разместили свои стенды в тематических павильонах.

Ежегодно именно «Продэкспо» демонстрирует все разнообразие современного продовольствия, а также самые новейшие технологии пищевой и перерабатывающей отрасли.

.

Для многих компаний выставка является эффективной бизнес-площадкой для поиска новых партнеров и налаживания деловых отношений. Традиционно выставку посещают ведущие производители из многих стран еще и для того, чтобы обменяться опытом.

В этом году ГК «Белая Долина» удивляла гостей сразу двумя стендами. Продукцию, которая была презентована на выставке, смело можно назвать брендом Саратовской области.

Снеки и колбасы SCHNELLER заняли почетное место в павильоне с колбасной продукцией ведущих производителей, а в салоне мороженого посетители были покорены не только отменным вкусом лакомства от «Белой Долины», но и поистине космическим стендом, который будто парил в воздухе.

.

Как отмечают участники мероприятия, продукция ГК «Белая Долина» традиционно вызывает интерес у посетителей. К тому же в рамках выставки удается продемонстрировать все разнообразие ассортиментной линейки.

К стенду SCHNELLER многие гости выставки шли целенаправленно, ведь снеки «Шнеллер» постоянные участники выставки и по праву заслужили такое внимание. Особенно приятное удивление у посетителей вызывала новая, впервые представленная в рамках «ПродЭКСПО» линейка деликатесных колбас, дегустация которых прошла «на ура». Десятки килограммов колбасы были испробованы гостями выставки, а вопросы «где купить?», «где производят такую колбасу?», «когда сможем увидеть вас на прилавках Москвы?» — стали для представителей компании настоящей наградой, дороже золотых медалей.

.

Итогом стали десятки предложений о сотрудничестве: Москва, Новосибирск, Омск, Тюмень, Владивосток, Хабаровск — вот не полный перечень городов, где ждут на прилавках продукцию «Мясокомбината МИТЭК».

Жарко было и в самом холодном павильоне. Салон мороженого кипел. Процесс обмена деловыми контактами, намерениями о поставке, ну и, конечно, дегустация вкуснейшего мороженого не утихали ни на минуту в течение всех дней работы выставки.

.

Кстати, абсолютным победителем дегустации стал «Пломбир на сливках ГОСТ», все-таки вкус детства невозможно забыть.

.

Ожидаемо, что многие участники выставки, в том числе производители мороженого знают «Белую Долину», как одного из лидеров отрасли. Поэтому стенд стал еще и отличной площадкой для обмена опытом.

Выставка в очередной раз показала, что «Белая Долина» выбрала правильный курс.

- Мы уверены, что люди должны питаться вкусной и качественной продукцией, для этого мы постоянно развиваем наши производственные площадки. Чтобы наши покупатели и партнеры всегда получали продукт высшего качества, — отметили в компании.

ИСТОЧНИК KP.RU