Спасатели 12 часов вызволяли застрявшие на трассе под Ртищевом машины

СЕГОДНЯ 08:58 2019-02-14T09:11:18+03:00

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В Ртищевском районе вечером 13 февраля на дороге застряли автомобили.

Как подтвердили «КП-Саратов» в областной службе спасения, ЧП случилось из-за низовой метели на федеральной трассе.

Снег замел дорогу, и около 50 машин не смогли пробиться через сложный участок. Впереди застрявших автомобилей были грузовые.

На выручку местной администрации пришли областные спасатели, всех пострадавших удалось благополучно вызволить из «снежного плена». Специалисты работали там всю ночь, примерно с шести вечера до шести утра.

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ИСТОЧНИК KP.RU