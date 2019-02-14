Два человека попали в больницу после ДТП в центре Саратова

СЕГОДНЯ 08:32 2019-02-14T08:32:19+03:00

Авария на Московской/Некрасова. Фото из соцсетей

Одного отпустили лечиться на дому

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Вчера вечером, 13 февраля, на перекрестке Московской и Некрасова в Саратове случилось ДТП. Там столкнулись два легковых автомобиля — ВАЗ-2114 и Volkswagen.

- В аварии пострадали три человека. 41-летнего мужчину и 30-летнюю женщину госпитализировали в горбольницу №1. Они сейчас в состоянии средней тяжести, — сообщили «КП-Саратов» в Центре медицины катастроф.

Отмечается, что 29-летнего мужчину отпустили лечиться на дому.

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ИСТОЧНИК KP.RU