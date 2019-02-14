2019-02-14T08:57:33+03:00
Происшествия

В Саратове злостный алиментщик ограбил таксиста

Он похитил у него 5 тыс. рублей
Екатерина Семенова
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В Заводском районе Саратова 13 февраля ограбили таксиста.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, 28-летний потерпевший обратился с заявлением в полицию. Он рассказал, что в 09:35 на улице Брянская неизвестный отнял у него портмоне, в котором было 5 тыс. рублей.

Полиция задержала по подозрению 34-летнего мужчину, который ранее был судим за грабеж, кражу и дважды — за неуплату алиментов.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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