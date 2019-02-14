В Саратове злостный алиментщик ограбил таксиста
Он похитил у него 5 тыс. рублей
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В Заводском районе Саратова 13 февраля ограбили таксиста.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, 28-летний потерпевший обратился с заявлением в полицию. Он рассказал, что в 09:35 на улице Брянская неизвестный отнял у него портмоне, в котором было 5 тыс. рублей.
Полиция задержала по подозрению 34-летнего мужчину, который ранее был судим за грабеж, кражу и дважды — за неуплату алиментов.
Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU