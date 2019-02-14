Юному мотоциклисту из Балакова оторвало два пальца
ЧП случилось во время тренировки
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В Балакове Саратовской области 11-летний мальчик получил травму на тренировке.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, по данному факту начата проверка.
По предварительной версии, ЧП случилось на стадионе «Труд» 10 февраля. Во время тренировки два воспитанника спортшколы столкнулись на мотоциклах.
В результате аварии один из мальчиков получил травму руки — у него оторвало два пальца. Ребенка госпитализировали и прооперировали.
Следователи СУ СКР дадут оценку работе персонала стадиона, по результатам проверки будет принято решение.
ИСТОЧНИК KP.RU