2019-02-14T08:56:30+03:00
Происшествия

Юному мотоциклисту из Балакова оторвало два пальца

ЧП случилось во время тренировки
Екатерина Семенова
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В Балакове Саратовской области 11-летний мальчик получил травму на тренировке.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, по данному факту начата проверка.

По предварительной версии, ЧП случилось на стадионе «Труд» 10 февраля. Во время тренировки два воспитанника спортшколы столкнулись на мотоциклах.

В результате аварии один из мальчиков получил травму руки — у него оторвало два пальца. Ребенка госпитализировали и прооперировали.

Следователи СУ СКР дадут оценку работе персонала стадиона, по результатам проверки будет принято решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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