Камера домофона в Саратове помогла найти грабителя, напавшего на бабушку
На видеосъемке, которую вела камера, встроенная в домофон подъезда в Ленинском районе Саратова, зафиксирован грабеж. Благодаря записи, преступника смогли отыскать.
ЧП произошло в одном из подъездов дома №4 по улице Перспективная. В 14:16 мужчина подошел к подъезду и стал ожидать жертву. Спустя три минуты, в 14:19 к двери подошла женщина и вошла в подъезд, грабитель двинулся за ней и через 30 секунд выскочил на улицу с сумкой, которую отобрал у пенсионерки.
Благодаря программе «Безопасный дом», происшествие было зафиксировано, и запись передана для поиска преступника правоохранителям. Полиция в кратчайшие сроки, благодаря полученному изображению, вычислила и задержала грабителя.
В Саратове вор выследил бабушку и украли у неё сумку.
ИСТОЧНИК KP.RU