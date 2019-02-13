Камера домофона в Саратове помогла найти грабителя, напавшего на бабушку

13 Февр. 16:47 2019-02-13T19:32:32+03:00

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На видеосъемке, которую вела камера, встроенная в домофон подъезда в Ленинском районе Саратова, зафиксирован грабеж. Благодаря записи, преступника смогли отыскать.

ЧП произошло в одном из подъездов дома №4 по улице Перспективная. В 14:16 мужчина подошел к подъезду и стал ожидать жертву. Спустя три минуты, в 14:19 к двери подошла женщина и вошла в подъезд, грабитель двинулся за ней и через 30 секунд выскочил на улицу с сумкой, которую отобрал у пенсионерки.

Благодаря программе «Безопасный дом», происшествие было зафиксировано, и запись передана для поиска преступника правоохранителям. Полиция в кратчайшие сроки, благодаря полученному изображению, вычислила и задержала грабителя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/691478" frameborder="0"></iframe> В Саратове вор выследил бабушку и украли у неё сумку.

ИСТОЧНИК KP.RU