У ершовца арестовали Toyota Corolla за кредитный долг
Он не отдавал банку более 330 тыс. рублей
Изменить размер текста:
Судебные приставы Ершовского района наложили арест на автомобиль Toyota Corolla, принадлежащий местному жителю.
- Мужчине предстояло вернуть банку более 330 тыс. рублей за купленный транспорт. Однако отдавать деньги он не торопился. В отношении должника возбудили исполнительное производство. Суд принял решение о взыскании заложенного автомобиля, но и это не заставило неплательщика вернуть положенное, — рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП.
Теперь гражданину нельзя покинуть страну. Его машина арестована и будет продана.
ИСТОЧНИК KP.RU