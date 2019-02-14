У ершовца арестовали Toyota Corolla за кредитный долг

СЕГОДНЯ 16:39 2019-02-14T16:39:32+03:00

Он не отдавал банку более 330 тыс. рублей

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Судебные приставы Ершовского района наложили арест на автомобиль Toyota Corolla, принадлежащий местному жителю.

- Мужчине предстояло вернуть банку более 330 тыс. рублей за купленный транспорт. Однако отдавать деньги он не торопился. В отношении должника возбудили исполнительное производство. Суд принял решение о взыскании заложенного автомобиля, но и это не заставило неплательщика вернуть положенное, — рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП.

Теперь гражданину нельзя покинуть страну. Его машина арестована и будет продана.

ИСТОЧНИК KP.RU