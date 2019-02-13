В каждом районе Саратова ведется очистка кровель жилых домов

13 Февр. 16:30 2019-02-13T16:31:41+03:00

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Управляющие компании Саратова на протяжении всего зимнего периода следят за целостностью и нормативным состоянием кровельного покрытия жилых домов, а именно организовывают мероприятия по ликвидации снежного покрова и наледи с крыш зданий.

В связи с обильным снегопадами этой зимой очистные мероприятия проводятся ежедневно специализированными бригадами управляющих компаний либо альпинистами подрядных организаций.

Со скатными крышами в Саратове насчитывается 3 029 многоквартирных жилых домов.

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Сегодня, 13 февраля, по информации обсуживающих МКД организаций, очистка крыш от снега, наледи и сосулек ведется на крышах 62 домов города, в частности по следующим адресам:

- ул. Б.Казачья,103

- ул. Астраханская, 120

- ул. Советская, 98

- ул. Астраханская, 102

- ул. Вавилова, 36

- ул. Мирный переулок, 17

- пл.Кирова, 8

- ул.Б.Садовая, 151

- ул.Рабочая, 134/142

- ул.Шелковичная, 184

- ул. Московская,26

- ул. ул. Горького, 108

- ул. Чернышевского, 168

- ул. Первомайская, 61, 62

- ул. Соборная, 13/15

- ул. Волжская, 27 А

- ул. Набережная Космонавтов, 3

- ул. Бакинская, 10, 6

- ул. Загорная, 4

- Крымский тупик 1, 3, 4

- Крымский проезд, 8, 12

- пр. Энтузиастов, 64

- ул. Крымская, 5

- 1-й проезд Клочкова, 11

- ул. им. Чапаева В.И., 54

- ул. 2-я Садовая, 81

- ул. Рабочая, 53

- ул. Беговая, 10

- ул. 1-я Беговая, 9

- ул. им. Чапаева В.И., 6

- ул. им. Радищева А.Н., 1

- ул. Навашина, 8,14,16

- ул. Жуковского, 20,21,22

- ул. Танкистов, 58,62,80,73б

- ул. Аронова, 8

- ул. Киселева, 19

- ул. Высокая, 7

- ул. Аэропорт СХИ, секция 1, 3.

Всего осталось очистить 537 крыш, график очистки определён.

За прошедшие сутки, 12 февраля, в Саратове очистили 480 дворов и 70 крыш многоквартирных домов.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной ГЖИ, на адресах работали 1,5 тыс дворников, 32 бригады альпинистов и столько же единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU