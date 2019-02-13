В каждом районе Саратова ведется очистка кровель жилых домов
Управляющие компании Саратова на протяжении всего зимнего периода следят за целостностью и нормативным состоянием кровельного покрытия жилых домов, а именно организовывают мероприятия по ликвидации снежного покрова и наледи с крыш зданий.
В связи с обильным снегопадами этой зимой очистные мероприятия проводятся ежедневно специализированными бригадами управляющих компаний либо альпинистами подрядных организаций.
Со скатными крышами в Саратове насчитывается 3 029 многоквартирных жилых домов.
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Сегодня, 13 февраля, по информации обсуживающих МКД организаций, очистка крыш от снега, наледи и сосулек ведется на крышах 62 домов города, в частности по следующим адресам:
- ул. Б.Казачья,103
- ул. Астраханская, 120
- ул. Советская, 98
- ул. Астраханская, 102
- ул. Вавилова, 36
- ул. Мирный переулок, 17
- пл.Кирова, 8
- ул.Б.Садовая, 151
- ул.Рабочая, 134/142
- ул.Шелковичная, 184
- ул. Московская,26
- ул. ул. Горького, 108
- ул. Чернышевского, 168
- ул. Первомайская, 61, 62
- ул. Соборная, 13/15
- ул. Волжская, 27 А
- ул. Набережная Космонавтов, 3
- ул. Бакинская, 10, 6
- ул. Загорная, 4
- Крымский тупик 1, 3, 4
- Крымский проезд, 8, 12
- пр. Энтузиастов, 64
- ул. Крымская, 5
- 1-й проезд Клочкова, 11
- ул. им. Чапаева В.И., 54
- ул. 2-я Садовая, 81
- ул. Рабочая, 53
- ул. Беговая, 10
- ул. 1-я Беговая, 9
- ул. им. Чапаева В.И., 6
- ул. им. Радищева А.Н., 1
- ул. Навашина, 8,14,16
- ул. Жуковского, 20,21,22
- ул. Танкистов, 58,62,80,73б
- ул. Аронова, 8
- ул. Киселева, 19
- ул. Высокая, 7
- ул. Аэропорт СХИ, секция 1, 3.
Всего осталось очистить 537 крыш, график очистки определён.
За прошедшие сутки, 12 февраля, в Саратове очистили 480 дворов и 70 крыш многоквартирных домов.
Как сообщили «КП-Саратов» в областной ГЖИ, на адресах работали 1,5 тыс дворников, 32 бригады альпинистов и столько же единиц техники.
ИСТОЧНИК KP.RU