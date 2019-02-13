АТСЖ Ленинского района незаконно отключила свет в квартире должника
В Саратовской области прокуратура отреагировала на обращение жителя многоквартирного дома в Ленинском районе.
Как рассказали «КП-Саратов» в ведомстве, горожанин пожаловался на незаконное отключение электричества.
В ходе проверки было установлено, что домом управляет АТСЖ Ленинского района. В июле 2018 года организация направила жителю уведомление о необходимости погасить долг. В противном случае ему грозили отключить свет.
Должник не получил письма, его вернули отправителю, однако АТСЖ отключила электроэнергию в квартире. Это нарушило правила уведомления жильца.
По данному факту прокуратура внесла представление руководителю АТСЖ Ленинского района. Электроснабжение было восстановлено.
ИСТОЧНИК KP.RU