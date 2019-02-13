АТСЖ Ленинского района незаконно отключила свет в квартире должника

13 Февр. 16:03 2019-02-13T16:03:54+03:00

Его не уведомили должным образом

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В Саратовской области прокуратура отреагировала на обращение жителя многоквартирного дома в Ленинском районе.

Как рассказали «КП-Саратов» в ведомстве, горожанин пожаловался на незаконное отключение электричества.

В ходе проверки было установлено, что домом управляет АТСЖ Ленинского района. В июле 2018 года организация направила жителю уведомление о необходимости погасить долг. В противном случае ему грозили отключить свет.

Должник не получил письма, его вернули отправителю, однако АТСЖ отключила электроэнергию в квартире. Это нарушило правила уведомления жильца.

По данному факту прокуратура внесла представление руководителю АТСЖ Ленинского района. Электроснабжение было восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU