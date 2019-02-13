Саратовцы проверят свое знание истории

13 Февр. 15:50 2019-02-13T15:50:23+03:00

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Сегодня, 13 февраля, в пресс-центре "КП-Саратов" прошел брифинг, посвященный празднованию Дня защитников Отечества.

Замминистра внутренней политики и общественной политики Дмитрий Конусов заметил, что это день войнской славы. К нему готовятся не только те, кто служат или отслужили, но и вообще все мужчины.

В рамках празднования 20 февраля в 15:00 в СГУ пройдет тест на знание истории Отечества.

Он состоится по адресу: 408 комната, 11 корпус СГУ. Начало регистрации за полчаса. 21 февраля будут размещены результаты теста.

Полную трансляцию брифинга смотрите на канале ТРАНСЛЯТОР в YouTube

Брифинг Министерства Внутренней Политики Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU