Саратовцы проверят свое знание истории
Сегодня, 13 февраля, в пресс-центре "КП-Саратов" прошел брифинг, посвященный празднованию Дня защитников Отечества.
Замминистра внутренней политики и общественной политики Дмитрий Конусов заметил, что это день войнской славы. К нему готовятся не только те, кто служат или отслужили, но и вообще все мужчины.
В рамках празднования 20 февраля в 15:00 в СГУ пройдет тест на знание истории Отечества.
Он состоится по адресу: 408 комната, 11 корпус СГУ. Начало регистрации за полчаса. 21 февраля будут размещены результаты теста.
Полную трансляцию брифинга смотрите на канале ТРАНСЛЯТОР в YouTube
Брифинг Министерства Внутренней Политики Саратовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU