2019-02-13T15:39:26+03:00
Общество

В Саратове ожидается метель с мокрым снегом

И гололедица
Екатерина Семенова
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14 февраля в Саратове ожидается ненастная погода.

Как предупредили «КП-Саратов» в мэрии, будет облачно с прояснениями. Ожидается мокрый снег.

Местами возможен туман до 500 и менее метров, гололед, налипание мокрого снега 11-34 мм и гололедица.

Ветер будет дуть с запада со скоростью 5-10 метров в секунду, а при порывах — до 14 метров в секунду.

Ночью будет холодно — до -6-8 градусов, а днем столбик термометра покажет -1-3 градуса.

- Возможно затруднение в работе транспорта, обрыв линий электропередач и связи, повышение риска возникновения дорожно-транспортных происшествий, — отметили в администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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