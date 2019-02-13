В Саратове ожидается метель с мокрым снегом
И гололедица
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14 февраля в Саратове ожидается ненастная погода.
Как предупредили «КП-Саратов» в мэрии, будет облачно с прояснениями. Ожидается мокрый снег.
Местами возможен туман до 500 и менее метров, гололед, налипание мокрого снега 11-34 мм и гололедица.
Ветер будет дуть с запада со скоростью 5-10 метров в секунду, а при порывах — до 14 метров в секунду.
Ночью будет холодно — до -6-8 градусов, а днем столбик термометра покажет -1-3 градуса.
- Возможно затруднение в работе транспорта, обрыв линий электропередач и связи, повышение риска возникновения дорожно-транспортных происшествий, — отметили в администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU