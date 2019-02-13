2019-02-13T15:26:55+03:00
Общество

Саратовский профессор пожурил Comedy Woman

Он не понимает их ироничного выступления на военную тему
Дарья Вострикова
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..Фото: Дарья Вострикова
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Сегодня, 13 февраля, Виктор Данилов, доктор отечественных наук, профессор, заведующий кафедрой Отечественной истории и историографии института истории и международных отношений имени Чернышевского высказался о будущем празднике — Дне защитников Отечества.

- Те мероприятия, которые будут проходить в будущие дни, это важно. Но немаловажной проблемой остается знание истории. Наверное, вы обратили внимание на скандал, который связан с выступлением Comedy Woman. А именно их представленная с юмором трагедия Николая Карбышева. Когда участниц спросили, почему они это сделали, они сказали, что думали, это вымышленный персонаж. Не знаю, врут они или нет, но в любом случае можно сделать вывод, — сказал он.

Профессор добавил, что важно, чтобы люди хорошо знали историю. В нынешних условиях это имеет архиважное значение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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